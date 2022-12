Schlangen will Wald nicht für Sporthalle abholzen

Ein klares Zeichen für den Klima- und Umweltschutz hat der Gemeindeentwicklungsausschuss in Schlangen gesetzt: Das „Wäldchen am Rennekamp“ soll im Bebauungsplan S7 insgesamt als Wald ausgewiesen werden. Damit käme sie als Standort für eine Dreifachhalle nicht mehr in Frage.

Eine mögliche Bebauung der Fläche wäre damit nämlich gänzlich ausgeschlossen. Einen entsprechenden Antrag hatte die SPD-Fraktion eingebracht. Die letzte Entscheidung fällt der Gemeinderat in seiner kommenden Sitzung.

Wie berichtet, wird in der Gemeinde Schlangen seit einiger Zeit schon nach einer geeigneten Fläche für eine neue Dreifach-Sporthalle gesucht. Bereits 2021 hatten die ortsansässigen Sportvereine deshalb eine Standort-Analyse in Auftrag gegeben, bei der sowohl städtebauliche als auch ökologische Belange berücksichtigt werden sollten. Am Ende der Untersuchung kristallisierten sich sechs mögliche Standorte heraus. Das Wäldchen am Rennekamp ist einer davon. Allerdings: Bei der ökologischen Gewichtung belegte der mögliche Standort laut Analyse nur den sechsten und damit letzten Platz.

Für den Neubau an dieser Stelle müsste eine mindestens 2400 Quadratmeter große Fläche komplett gerodet werden. Das soll nach dem Willen der Sozialdemokraten auf jeden Fall verhindert werden. Das Waldstück am Rennekamp, so der Fraktionsvorsitzende Michael Zans, sei „die einzige Waldfläche im Ortszentrum, die auf das Mikroklima einen erheblichen positiven Einfluss hat“. Der Wald erfülle eine wichtige Filter-, Puffer- und Lebensraumfunktion und sei deshalb von besonderer Bedeutung. Werner Kenning von der Fraktion „Für Schlangen“ stellte den SPD-Antrag zwar nicht infrage, mahnte aber nicht vorschnell zu handeln. Es bestehe kein Entscheidungsdruck.

CDU, Grüne und die Partei wollten dagegen jetzt schon ein klares und deutliches Signal setzen und schlossen sich der Argumentation von Zans uneingeschränkt an. „Die grüne Lunge von Schlangen darf nicht angetastet werden, nicht einmal in Teilen“, stellte Dirk Tornede (Grüne) für seine Fraktion klar.