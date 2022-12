Schlänger Abwassergebühren werden angehoben

Allgemeine Preissteigerungen treiben auch Kosten für Ver- und Entsorgung in die Höhe

Auf der Kläranlage sind Investitionen in die Technik erforderlich, die auch in die Kalkulation einfließen.

„Die aktuellen Krisen führen in allen Bereichen zu Preissteigerungen, die auch die Kosten der Ver- und Entsorgung in die Höhe treiben“, teilten die Gemeindewerke Schlangen (GWS) auf Anfrage dieser Zeitung mit. Dies hätten die Gemeindewerke bei ihrer Planung für das Jahr 2023 berücksichtigen müssen. „Eine Anpassung war sowohl beim Wasserpreis als auch bei den Abwassergebühren notwendig. Während die Grundgebühren für beide Bereiche stabil bleiben, mussten die Verbrauchsgebühren angepasst werden.“

Der Wasserpreis steigt um 14 Cent von 1,05 Euro auf 1,19 Euro pro Kubikmeter, was einer Steigerung von etwa 13 Prozent entspricht. Die Schmutzwassergebühren steigen um 2 Prozent. Sie werden um 5 Cent von 3,03 auf 3,08 Euro pro Kubikmeter angehoben. Auch die Flächengebühr erhöht sich um 3 Cent (6 Prozent) von 0,49 auf 0,52 Euro pro Quadratmeter. Alle Anpassungen bedeuten laut GWS für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt jährliche Mehrkosten von rund 40 Euro.

Neben den allgemeinen Preissteigerungen seien bei der Kalkulation auch Investitionen in die Modernisierung und den Ausbau der Anlagen berücksichtigt, die einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten und die Versorgungssicherheit erhöhen, so die Gemeindewerke. Bei der Kalkulation sei das noch nicht rechtskräftige Urteil des Oberverwaltungsgerichtes NRW zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung berücksichtigt, sodass die Gebühren- und Preiserhöhungen „moderat“ ausfallen konnten. Den Ratsfraktionen und den Gemeindewerken sei es wichtig, in der zurzeit schwierigen Situation die Bürger nicht zu stark zu belasten.