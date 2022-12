Schlänger Erinnerungen an den Pracht-Winter 1976/77

Schlangen

„Früher war alles besser“ – diesen Spruch kennt jeder. Die Winter waren noch richtig kalt. Und zu Weihnachten und Silvester gab es regelmäßig mächtig Schnee. Die Erinnerung an vergangene Zeiten verklärt vieles. Die Probleme, die ein knackiger Winter mit sich brachte, zum Beispiel Blitzeis oder Berge von Schnee, werden in der Rückschau oft ausgeblendet. Der 2016 verstorbene Lokalhistoriker Heinz Wiemann erinnerte in einem lesenswerten Beitrag an den Pracht-Winter 1976/77. Dabei kommen auch Schlänger Zeitzeugen von damals zu Wort.

Von Klaus Karenfeld