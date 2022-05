Schlänger Handballwoche vom 15. bis 18. Juni – Familienprogramm am Donnerstag

Schlangen

Sie ist das größte Sport-Event in Schlangen und lockt Besucher von weit her in die Sennerandgemeinde: Vom 15. bis 18. Juni feiert der VfL Schlangen die traditionelle Handballwoche. Freuen dürfen sich die Gäste auf zwei Live-Konzerte, ein Familienprogramm mit Spiel, Spaß und Spannung, viel Handballsport, Cocktail-Bar, Spezialitäten vom Grill – und das alles natürlich in der einzigartigen Zeltatmosphäre am Sportzentrum Rennekamp.

Von Uwe Hellberg