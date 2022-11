Volkstrauertag Schlangen im Zeichen des Ukraine-Krieges

Am Volkstrauertag haben sich Bürger aus der Gemeinde Schlangen versammelt, um Kriegsopfern und des jüdischen Volkes zu gedenken. Dazu wurden jeweils am Mahnmal neben der Feuerwehr, auf dem jüdischen Friedhof in der Gartenstraße und in Haustenbeck Kränze niedergelegt.

Viele Vereine aus der Gemeinde, Mitglieder aller Parteien und Bürger versammelten sich zum Gedenken an der Wagenhalle, um sich die Gefallenen der Kriege und die Opfer von Kriegsverbrechen in Erinnerung zu rufen. Jedes Jahr ist ein anderer Ortsteil für die Organisation der Veranstaltung zuständig. In diesem Rahmen hielt Bürgermeister Marcus Püster eine Rede, in der er sich vor allem auch auf aktuelle Ereignisse rund um den Angriff Russlands auf die Ukraine bezog: „Für mich war es kaum vorstellbar, dass Russland tatsächlich die Ukraine angreifen könnte. All diese Schrecken finden im Herzen Europas statt. Die Bilder erinnern mich stark an zerstörte Städte in Europa im Jahr 1945.“