Schlänger Weihnachtsmarkt lebt vom „Wir-Gefühl“

Der Weihnachtsmarkt in Schlangen lebt vom großen Wir-Gefühl. „Einige Vereine bereiten sich bereits seit einigen Wochen auf diesen einen Tag im Dezember vor“, weiß Melanie Linnemann zu berichten. Die Volksbank-Mitarbeiterin zeichnet für die Organisation der Veranstaltung verantwortlich. Traditionell am dritten Advent lockt der Schlänger Weihnachtsmarkt die Menschen in die Ortsmitte.

Und wie immer will sich die örtliche Vereinswelt auch am Sonntag, 11. Dezember, von ihrer einladend freundlichen Seite präsentieren. Wie in den vergangenen Jahren dürfen sich die Besucher auf hübsche Geschenkideen und allerlei Leckereien freuen. Selbstgemachte Plätzchen, Marmeladen und exklusive Liköre sind Linnemann zufolge jedes Jahr die Verkaufsrenner. Wer noch auf der Suche nach einem besonderen Geschenk ist, der dürfte auf dem Schlänger Weihnachtsmarkt ebenfalls fündig werden: Einige Vereine bieten liebevoll gestaltete Bastelarbeiten zum Kauf an.

Der mittlerweile 18. Schlänger Weihnachtsmarkt wird seit den Anfängen von der Volksbank Schlangen organisiert. „Am Erfolg hat die örtliche Vereinswelt einen entscheidenden Anteil“, betont Bankvorstand Iris Brockmeier. Insgesamt 15 Gruppen und Vereine haben demzufolge ihre Teilnahme in diesem Jahr fest zugesagt. Der Erlös kommt traditionell der vereinseigenen Arbeit zugute oder wird für einen guten Zweck gespendet.

Die Augen vieler Kinder auf sich ziehen dürfte wieder einmal Burgfalkner Markus Kroll aus Kleinenberg. Er präsentiert den Nachmittag über verschiedene Greifvögel aus seiner Falknerei. Melanie Linnemann zufolge steht Markus Kroll interessierten Besuchern auch für Fragen zur Verfügung. Ebenfalls geplant ist die eine oder andere Flugvorführung – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

Im Laufe des Nachmittags sollen auch die Sieger vom vergangenen Schlänger Markt ausgezeichnet werden. Wie berichtet, hatte der örtliche Heimat- und Verkehrsverein die Kinder zum großen Luftballon-Wettbewerb eingeladen. Ebenso spannend ging es beim Kettcar-Slalom des Motor-Sport-Clubs Schlangen (MSC) in der Ortsmitte zu. Die Siegerehrung ist für 14.30 Uhr geplant.

Schöne Basteleien und hübsche Näharbeiten werden auch in diesem Jahr auf so manchem Gabentisch zu finden sein. Foto: Klaus Karenfeld

Während des Nachmittags wird in der Ortsmitte auch der gute alte Nikolaus unterwegs sein und kleine süße Überraschungen an die Besucher verteilen. Die insgesamt 15 Weihnachtshütten stammen übrigens aus dem benachbarten Bad Lippspringe. Der dortige Bauhof sorgt wie jedes Jahr für den Transport in die Sennerandgemeinde. Für Auf- und Abbau der Holzhäuschen sind dann aber die teilnehmenden Gruppen und Vereine selbst verantwortlich.

Der Schlänger Weihnachtsmarkt öffnet am Sonntag, 11. Dezember, um 14 Uhr seine Tore und schließt gegen 20 Uhr.