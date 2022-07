Spaß beim Fliegen und Gleiten in Schlangen

Wie schon vor Corona nutzten die Kinder die Gelegenheit, um erstmals ein motorisiertes Flugzeug steuern zu dürften oder Segelflieger durch die Luft gleiten zu lassen. Für alle waren das neue Erfahrungen, die großes Interesse am Thema Modellbau weckten.

Während der Corona-Hochzeit gab es für den MFC Bergfalke verschiedene Einschränkungen zu bewältigen: Mal war der Platz komplett geschlossen wie im Dezember 2020, mal durften nur Vereinsmitglieder in begrenzter Anzahl den Flugplatz betreten, die dann auch noch an der Hütte entsprechende Abstandsregeln einhalten mussten. „Diese Regeln waren besonders für Jugendliche schade, die sich wöchentlich dort getroffen haben und zusammen eine gute Zeit miteinander verbringen konnten“, berichtet der Jugendwart des Vereins, Christoph Dierks.

„Umso mehr freuen wir uns, dass wir endlich wieder ohne Beschränkungen den Flugbetrieb aufnehmen können. Auch mit Hilfe der Ferienspiele haben wir nun wieder die Möglichkeit, neue junge Interessenten für unser Hobby zu gewinnen, da dies auch ein super Ausgleich an der frischen Luft ist.“

Tim lässt einen Gleiter starten. Foto: Phil Hänsgen

Die zehn angemeldeten Kinder trafen sich an vier Tagen innerhalb einer Woche und durften an den ersten beiden das sogenannte Lehrer-Schüler-Fliegen ausprobieren. Wie in der Fahrschule kann der Lehrer dabei durch zwei miteinander verbundene Fernsteuerungen jederzeit eingreifen, wenn die Kinder das durch einen elektrischen Motor angetriebene Modell über den Platz manövrieren. Hier taten sich die einen schwerer als die anderen, wie Dierks beobachten konnte: „Man sah deutlich, wer von den Kindern schnell den Bogen raushatte und ein Gefühl für den Flieger entwickelte. So musste bei manchen nur wenig und bei anderen wiederum mehr eingegriffen werden.“

Sichtlich Spaß hatten die Kleinen auch an den anderen beiden Tagen, als es zunächst hieß, einen Wurfgleiter zusammenzubauen, den sie hinterher auch mit nach Hause nehmen durften. Im Anschluss wurde mit dem dreiteiligen Modellsatz, den einige auch groß mit ihren Namen versehen hatten, das Gleiten ausprobiert. Neben dem simplen Wurf in die Luft wurde ein Flieger zudem per Hochstart losgelassen, bei dem ein Kind mit einer Schnur losrennen musste, an der sich der Gleiter befand. Dieser klinkt sich schließlich in der Luft aus und kann nun recht weite Distanzen zurücklegen. Die ganze Aktion wurde mit einem Wettbewerb gekoppelt und das Kind mit der am weitesten zurückgelegten Strecke durfte sich über eine Urkunde und ein kleines Geschenk freuen. Zum Abschluss wurde gegrillt, um dabei das Erlebte auch noch einmal Revue passieren zu lassen.

Christoph und Luca Dierks zeigen ein motorbetriebenes Modell. Foto: Phil Hänsgen

In diesem Jahr findet auch wieder das große „Air Meeting“ in Schlangen statt, bei dem sich Gleichgesinnte und Modellbauer aus ganz Deutschland treffen und sich gegenseitig ihre teils ausgefallenen und eindrucksvollen Modelle präsentieren. Das Ganze wird am 6. und 7. August veranstaltet und kann ohne Eintrittsgeld von jedem Interessenten besucht werden.

www.bergfalke-schlangen.de