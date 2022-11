SPD regt Diskussion über Neubau einer Feuerwache an

Die Schlänger Sozialdemokraten haben einen Antrag gestellt, zu prüfen, ob ein zentrales Feuerwehrgerätehaus in Schlangen realisierbar ist. Hierüber soll am 24. November im Ausschuss für Soziales und Gesellschaft beraten werden.

Anbau oder Neubau? Bei der Feuerwehrwache in Schlangen besteht Handlungsbedarf.

Einigkeit herrscht in der Kommunalpolitik offenbar darüber, dass Handlungsbedarf besteht. Im September beschloss der Gemeinderat, Fördergelder aus dem Sonderprogramm Feuerwehrgerätehäuser zu beantragen. Allein schon um geänderten arbeitsrechtlichen Anforderungen gerecht zu werden, sei ein Anbau notwendig. Eine Architektin stellte entsprechende Pläne vor. Ein solcher Anbau wird demnach mit 923.250 Euro veranschlagt.

Für die SPD-Fraktion gibt deren Fraktionsvorsitzender Michael Zans nun zu bedenken: „Bekanntermaßen handelt es sich beim Feuerwehrgerätehaus in Schlangen um eine ehemalige Wagenhalle für die Straßenbahn. In den vergangenen Jahren ist immer wieder ins Gebäude investiert worden. Bedenkt man den absolut unzufriedenstellend energetischen Zustand, dann stellt sich uns dringlich die Frage, ob es doch ratsam ist, erneut über einen Neubau einer zentralen Feuerwehrwache in Schlangen nachzudenken.“

Zans verweist in diesem Zusammenhang auf den geplanten Neubau eines Gerätehauses für die Feuerwehr in Ostenland, für den 6,6 Millionen Euro kalkuliert seien. Die Anforderungen dort seien zwar nicht mit denen in Schlangen vergleichbar, die Summen für einen Anbau im Vergleich zu einem Neubau würden aber zu denken geben.

Handlungsbedarf hinsichtlich der Bausubstanz in Schlangen sei schon in einem Gutachten von 2013 festgestellt worden. Inzwischen hätten sich auch die Herausforderungen hinsichtlich des Klimaschutzes erheblich verändert. „Die drei Feuerwehrhäuser verbrauchen große Mengen für die Heizung“, so die SPD. Mit einem „Weiter so“ werde Deutschland die Klimaziele für 2030 definitiv nicht erreichen. Gerade dieser Aspekt veranlasse die SPD-Fraktion dazu, die Diskussion über eine neue Gebäudestruktur offen zu führen.

Selbstverständlich gehöre dazu auch, die Auswirkungen in den Ortsteilen Kohlstädt und Oesterholz-Haustenbeck zu überprüfen, ob und wie die Gerätehäuser dort zu anderen Zwecken genutzt werden können. Zu einer sorgfältigen Analyse und Bewertung seien laut SPD gegebenenfalls externe Gutachter notwendig, hierzu müsste der Gemeindehaushalt 2023 Gelder bereitstellen.