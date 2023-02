Spezialtaucher reinigen Schlammkeller der Kläranlage in Schlangen

Experteneinsatz auf der Kläranlage Schlangen: Ein Spezial-Taucherteam aus Hille hat in den vergangenen Wochen einen Job ausgeführt, für den sich sicher niemand sofort begeistern würde: die Reinigung der Schlammkeller der beiden Tropfkörperanlagen. Die beiden großen grünen Gebäude sind das Wahrzeichen der Schlänger Anlage und fallen am ehesten auf, wenn man an der Anlage vorbeifährt.

Die Gemeindewerke Schlangen (GWS) betreiben die Kläranlage. Dessen Geschäftsführer Robert Göke beschreibt die Bedeutung des Einsatzes für den sicheren Betrieb: „Was man von außen nicht sieht, ist, dass beide Tropfkörperanlagen einen ,Keller' haben. In diesen Unterbauten wird der bei der Klärung der Abwässer anfallende Klärschlamm vor der Entwässerung gespeichert und stabilisiert.“

Notwendig für einen optimalen Betrieb der Kläranlage sei die Instandhaltung und Reinigung dieser Kammern. Göke: „Diese Reinigung unter Einsatz von Tauchern gilt gemeinhin als einer der dreckigsten Jobs der Welt.“

Extremer Job: Fritjof Sönnichsen von der Firma Krietemeier vor seinem Tauchgang in den Faulbehälter der Kläranlage Schlangen. Foto: Gemeindewerke Schlangen

Dennis Voß, Abwassermeister bei den Gemeindewerken Schlangen: „Eine Reinigung während des laufenden Betriebs nennt man Nassräumung. Genau dies haben die insgesamt drei Tauchspezialisten mit hoher Professionalität getan. Diese Methode ist kostengünstiger und mit weniger Aufwand verbunden als eine Komplettleerung der Kammern.“

Dennis Voß, Abwassermeister der Gemeindewerke Schlangen, vor einem der beiden Tropfkörperanlagen. Foto: Gemeindewerke Schlangen

Was passiert aber ganz konkret im Innern? In kompletter Montur wird der Taucher in die elf Meter tiefen Faulbehälter der Kläranlage Schlangen abgeseilt. Dort muss er sich bei knapp sieben Grad Schlammtemperatur in völliger Dunkelheit zurechtfinden. Sein Auftrag: Sandablagerungen und Verzopfungen in den Faulbehältern der Kläranlage entfernen, um eine ordnungsgemäße Funktionalität des Kläranlagenbetriebes zu gewährleisten.

Zwei Tauchgänge pro Tag

Bei der Reinigung saugen die Taucher die Ablagerungen ab und entfernen Materialien, die die Faultürme und die Kläranlage verstopfen, heißt es von den Gemeindewerken Schlangen. Meist sei es eine Kombination aus Haaren, Klopapier und anderen Faserresten, die durch das Abwasser in die Kläranlage gelangen. „Diese Verzopfungen besitzen großen Einfluss auf die Störanfälligkeit der nachfolgenden Aggregatgruppen wie Pumpen und Rohrleitungen“, heißt es von den Gemeindewerken Schlangen dazu weiter.

Die Taucher entfernen im Zeitraum von knapp vier Wochen und fünf Tauchgängen die Ablagerungen, welche zunächst abgesaugt, dann über die eigene Entwässerungszentrifuge entwässert und schließlich entsorgt werden. „350 Kubikmeter Klärschlamm wurden insgesamt abgesaugt“, berichtet Dennis Voß. Maximal vier Stunden am Stück bleiben die Spezialisten im Klärschlamm. Pro Tag sind zwei Tauchgänge möglich. Das Auftauchen dauert etwa 30 Minuten.