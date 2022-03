Haushaltssicherung in Schlangen kann abgewendet werden

Mit der Einbringung des Haushaltsplanes 2022 als letzte Amtshandlung hat sich am Donnerstagabend Stefanie Lübbers als Kämmerin der Gemeinde Schlangen verabschiedet. In ihrer Haushaltsrede hatte sie für den Gemeinderat positive Nachrichten, aber auch mahnende Worte parat.

Etatentwurf 2022 weist Defizit von rund 0,8 Millionen Euro aus – Spielräume in Zukunft beschränkt

Die Sportstätte in Oesterholz gehört zu den Posten, für die im Haushaltsplan 2022 Investitionen berücksichtigt sind.

„Den Weg in die Haushaltssicherung müssen wir aktuell nicht einschlagen. Aber seien Sie gewiss, wir haben alles daran gesetzt, dieses zu vermeiden. Der Haushaltsplan ist auf Grundlage enormer Einsparungsanstrengungen entstanden. Die Zukunft besteht aus beschränkten Spielräumen und muss geprägt sein von einer wirtschaftlichen und durchdachten Haushaltsführung“, so Lübbers in ihrer Haushaltsrede im Rat.