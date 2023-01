Spuren jüdischen Lebens in Schlangen

Schlangen

Sie waren ehrbare Kaufleute, Metzger und Viehhändler. Zeitweilig gab es in Schlangen auch eine eigene Synagoge. Bis heute erhalten blieb der jüdische Friedhof in der Gartenstraße. 2023 – knapp 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und der Ermordung von sechs Millionen Juden – sind es nicht mehr allzu viele Spuren, die in Deutschland an einstiges jüdisches Leben erinnern. Das betrifft auch die lippische Sennegemeinde.

Von Klaus Karenfeld