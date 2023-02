Standfestigkeit der Grabsteine wird in Schlangen überprüft

Auch wenn die Kontrollen erst Anfang Mai stattfinden werden, weist die Gemeinde Schlangen in einer Mitteilung bereits jetzt darauf hin, dass bis spätestens 5. Mai lockere Grabsteine wieder befestigt sein müssen. Die Friedhofsverwaltung wird in der dann folgenden Woche auf dem Friedhof in Schlangen am 8. Mai (8 bis 15 Uhr), in Oesterholz-Haustenbeck am 9. Mai (8 bis 12 Uhr) sowie in Kohlstädt am 9. Mai (12.30 bis 15 Uhr) Kontrollen durchführen.

An dieser Überprüfung können diejenigen teilnehmen, die das entsprechende Nutzungsrecht für die Grabstätte haben. Das sind zumeist Angehörige der dort Bestatteten. Die Gemeinde Schlangen weist darauf hin, dass nötige Befestigungsarbeiten nur von einem Fachmann (Steinmetz, Bildhauer oder einem anderen dazu befähigten Handwerksmeister) durchgeführt werden dürfen.

Unsichere Grabsteine werden entfernt

Grabsteine, die bei der Überprüfung nicht mehr den erforderlichen Halt aufweisen, werden von ihren Sockeln genommen und erforderlichenfalls von der Gemeinde entfernt.

Die Gemeinde betont, dass an die Überwachungspflicht der Grabsteine auf den Friedhöfen ein strenger Maßstab angelegt werden müsse, um den mit dem Umsturz von Grabdenkmalen drohenden Gefahren wirksam begegnen zu können. Die für die Sicherheit auf den Friedhöfen zuständigen Gemeindebediensteten seien verpflichtet, ein Grabmal sofort abzubauen, wenn sie erkennen, dass die Standfestigkeit nicht mehr gewährleistet sei.

Eine Benachrichtung reicht nicht aus

„Eine Benachrichtigung des Grabnutzungsberechtigten durch einen Aufkleber oder eine schriftliche Mitteilung ist nicht ausreichend. Die Kontrolle durch Gemeindebedienstete entbindet den Grabnutzungsberechtigten nicht von seiner eigenen Überwachungspflicht“, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Abschließend verweist die Gemeinde Schlangen darauf, dass sich bei einer Nichtbeachtung der Kontrollpflicht im Schadenfall der Grabnutzungsberechtigte sich der zivilrechtlichen Haftung und auch der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung aussetzt. Umstürzende Grabsteine hätten bereits zu zahlreichen und schwerwiegenden Unfallfolgen wie Erblindung, Bein- und Armamputationen und auch zu Todesfällen geführt.