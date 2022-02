Förderverein des Freibades Schlangen hofft auf baldigen Abschluss des Innenausbaus

Schlangen

Voraussichtlich am 12. Mai geht das Freibad Schlangen wieder an den Start. Bis dahin soll auch der aufwendige Innenausbau des Schwimmbeckens abgeschlossen sein. Die drei Monate bis zum Start in die Schwimm- und Badesaison will der Förderverein für eigene Modernisierungsmaßnahmen nutzen.

Von Klaus Karenfeld