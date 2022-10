Tatjana Rolf ist die Siegerin des Fahrturniers in Schlangen-Oesterholz

Tatjana Rolf hat gleich bei ihrem ersten Start auf einem Fahrturnier mit ihrem schweren Warmblut-Wallach Elias die Dressur und die Kombi im E-Bereich auf dem Gelände des Fahr- und Kutschenvereins Teutoburger Wald an der Fürstenallee in Schlangen-Oesterholz für sich entschieden. Überhaupt waren die Fahrer vom gastgebenden Verein erfolgreich unterwegs.

Tatjana Rolf – hier mit Beifahrer Werner Rolf und Warmblut-Wallach Elias – hat das Fahrturnier des Fahr- und Kutschenvereins Teutoburger Wald an der Fürstenallee in Schlangen-Oesterholz gewonnen.

So konnte Ina Titze mit Einstein in der E-Dressur den dritten Platz belegen und Alexander Focke mit demselben Pferd Rang fünf. Focke sicherte sich auch den dritten Platz, sowohl im Kegelfahren als auch in der kombinierten Prüfung.

Das Kegelfahren konnte Anna Lena Becher mit ihrem Pony Danforth vom Fleet gewinnen und landete in der kombinierten Wertung auf Rang vier. Auch Debütant Julian Krüger war mit dem fünften Platz im Kegelfahren hochzufrieden.

Bei den A-Fahrern konnte Rainer Rethmeier die Dressur mit Valerio für sich entscheiden und das kombinierte Hindernisfahren mit zwei festen Geländehindernissen Andreas Fromme mit Donna Klara.

„Das Turnier ist reibungslos abgelaufen. Vor allem freut mich, dass viele Besucher auch den Flohmarkt besucht haben. Vielleicht sollte dieser eine feste Einrichtung auf dem Turnier und sogar noch erweitert werden“, sagte der 1. Vorsitzende Martin Horstmann.