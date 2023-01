Trauer in Schlangen um Marie Hanselle

„Mit Marie Hanselle verlieren wir eine Heimatfreundin, die sich in beispielhafter Weise für die Ziele unseres Vereins eingesetzt hat“, betont Vorsitzender Heinz Kriete in einem Nachruf.

Mit ihrer jahrzehntelangen Unterstützung der Arbeit des Heimat- und Verkehrsvereins habe sie die Liebe und Bindung zu Schlangen gefördert und ihren Beitrag dazu geleistet, die Schönheit der Landschaft und das Ortsbild zu gestalten und zu erhalten, an die wechselvolle Geschichte zu erinnern und zur Erhaltung des Brauchtums beizutragen, wie es in der Satzung des Vereins festgeschrieben ist.

In diesem Zusammenhang erinnert Heinz Kriete an den Aufbau des örtlichen Heimatmuseums, an dem Marie Hanselle zusammen mit ihrem Ehemann Willi Hanselle von Anbeginn einen entscheidenden Anteil hatte. Bis zum Jahr 2002 lag auch die Leitung des Museums in den Händen des Schlänger Ehepaares.

Aus den bescheidenen Anfängen als Heimatstube im Jahr 1992 entstand ein Dorfmuseum, das heute weit über die Grenzen Schlangens hinaus einen Namen hat. Auch nachdem das Ehepaar Hanselle die Leitung des Dorfmuseums in jüngere Hände gelegt hatte, war Marie Hanselle noch bei Museumsführungen engagiert.

„Marie Hanselle war niemand, den man lange bitten musste, wenn eine helfende Hand gebraucht wurde. Gerne hat sie auch ihr Wissen um die Geschichte des Ortes an nachfolgende Generationen weitergegeben“, heißt es in der Würdigung des Heimat- und Verkehrsvereins.

Mit der Verleihung des Bundesverdienstordens für sie und ihren Ehemann Willi wurden diese Verdienste schon vor Jahren von höchster Stelle gewürdigt. Der Heimat- und Verkehrsverein und die Sennegemeinde Schlangen werden Marie Hanselle ein ehrendes Andenken bewahren.