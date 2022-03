Turmschmuck am seidenen Faden

Atemberaubende Arbeiten in schwindelerregender Höhe – Stürme hatten Kirchturmspitze in Schlangen verbogen

Schlangen

Atemberaubende Aktion in schwindelerregender Höhe: Am Dienstagvormittag wurde der Turmschmuck der evangelischen Kirche in Schlangen abgenommen.

Von Matthias Wippermann