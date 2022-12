Turnabteilung des VfL Schlangen blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück

Was die Turnabteilung des VfL Schlangen alles auf die Beine stellt, davon konnten sich alle Anwesenden während der Jahreshauptversammlung im Gasthof zur Rose erneut ein Bild machen. In der Turnabteilung wird für Jung und Alt ein breites Spektrum an Bewegung, Fitness und Gesundheit geboten. „Wir wissen, wie viel Arbeit das bedeutet und dafür möchten wir euch allen danken“, weiß auch der Vorsitzende des Gesamtvereins, Sascha Schiller.

Die Vorsitzende der Turnabteilung, Diana Solle, sagte: „Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Übungsleitern und Helfern für ihre geleistete Arbeit Woche für Woche in der Turnhalle in diesem fast wieder normalen Jahr bedanken.“ Bevor die Wahlen auf der Tagesordnung standen, wurden verschiedene Berichte vorgetragen. Kassenwartin Corinna Müller unterrichtete die Anwesenden über die Finanzen der Turnabteilung. Oberturnwart Jens Mehler gab einen Überblick über die Präsentationen in Form von Wettkämpfen wie dem Landesentscheid im TGM/TGW, den der VfL ausgerichtet hatte. „Das war in diesem Jahr ein weitaus erfreulicherer Rückblick, als noch vor einem Jahr. Es herrscht fast so etwas wie Normalität“, so Mehler.

Falk Leimkühler berichtete in seiner Funktion als Jugendwart über ein Zeltlager, das zum Teil auch Corona-Infektionen zum Opfer fiel, und dennoch habe stattfinden können. Der Termin für das nächste Zeltlager steht auch schon. Es wird vom 24. Juli bis 7. August 2023 stattfinden. Mara Bollhöfer, ebenfalls Jugendwartin der Turnabteilung, konnte von dem neu gegründeten J-Team (Jugend-Team) erzählen, das ein erstes Treffen zur Ideensammlung mit Jugendlichen aus dem Gesamtverein angestoßen hatte. Die Turnfestwartin Claudia Michalke berichtete anschließend von erfolgreichen Meldungen der Trampoliner sowie TGW/M Mannschaften.

Im Anschluss folgten die Berichte der einzelnen Übungsleiter: von Mädchenturnen, Rhönradturnen, Jonglieren und Einrad fahren über Trampolinturnen, Mutter-Vater-Kind Turnen, Wirbelsäulengymnastik, XXL-Gymnastik, Männerturnen, Einradfahren und Jonglieren, Pilates, KGW, TGW oder Badminton. In allen Bereichen konnten die Übungsleiter positiv über ihre Gruppen und deren Entwicklung berichten.

Einen Wechsel habe es beim Trampolinturnen gegeben. Dort hat Wolfgang Fischer nach fast 50 Jahren die Leitung an Laila Görz übergeben. Er stünde aber weiterhin mit Rat und Tat sowie als Vertretung zur Verfügung.

Auch Anke Leimkühler, die für die Sportabzeichenabnahme zuständig ist, konnte von einem erfreulichen zweiten Platz des VfL auf Kreisebene berichten. Für den Gemeindesportverband habe sie 240 Abzeichen abnehmen können. Zu nennen sei hier der wiederholt erfreulich gut angenommene Sportabzeichentag.

„Dieses fast normale Jahr, was hinter uns liegt, hat wieder gezeigt, dass all unsere Trainer mit viel Motivation und Engagement ihre Gruppen leiten und unsere Abteilung, die über mehr als 900 Mitglieder zählt, aufrechterhalten – dafür gilt unser herzlichster Dank“, so Diana Solle. Sie konnte anschließend auch noch einmal von einem erfolgreichen Gaujugendturntag im Februar und einem Gautag im März berichten sowie das Absolvieren des DTB-Basisscheins Trampolin von drei Turnerinnen der Abteilung hervorheben. Auch die Himmelfahrtswanderung sei wieder ein voller Erfolg gewesen.

Auch Sascha Schiller, in seiner Rolle als Vorsitzender des Gesamtvereins, überbrachte die Grüße und vor allem den Dank des Vorstandes an die Trainer und Gruppenhelfer der Turnabteilung. „Wenn man sich die vielen Berichte so anhört, merkt man erst, wie facettenreich die Turnabteilung ist.“ Auch sprach er die vielen Weiterbildungen an, die vorgenommen wurden, was ein Qualitätsmerkmal für den Verein sei.

Bei den Wahlen wurden Diana Steffens als stellvertretende Vorsitzende, Marie Hoffmann als Jugendwartin, Corinna Müller als Kassenwartin, Claudia Michalke und Carolin Zwikirsch als Turnfestwartinnen sowie Martina Richts als Schriftwartin wiedergewählt. Ihren Posten als Pressewartin gab Anna-Lena Seelig nach 16 Jahren an Nicole Wilm ab.

Anschließend wies Diana Solle noch auf die kommenden Veranstaltungen hin. Hierzu gehören die Teilnahme am bevorstehenden Weihnachtsmarkt (11. Dezember) sowie in 2023 die Jahreshauptversammlung des Gesamtvereins am 3. März, die Himmelfahrtwanderung am 18. Mai sowie das Schauturnen am 10. Dezember. Auch das KIBAZ (Kinderbewegungsabzeichen) solle wieder stattfinden, ein Termin folgt noch.