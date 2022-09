Turner haben Spaß im Zeltlager

Schlangen

Die Turnabteilung des VfL Schlangen hat in den letzten beiden Wochen der Sommerferien am Kinderzeltlager in Hamm-Oberwerries teilgenommen. Die Westfälische Turnerjugend hatte Kinder zwischen 8 und 14 Jahren eingeladen, 14 Tage im Zeltlager direkt neben der Lippe zu verbringen.