Und wieder lockt der Schlänger Markt

Ab Samstag, 29. Oktober, lockt wieder einmal der traditionellen Schlänger Markt für drei Tage in die lippische Gemeinde. Und die Ortsmitte verwandelt sich in eine große Kirmes- und Partymeile. Bürgermeister Marcus Püster und Markt-Meisterin Andrea Müller hoffen auf gutes Wetter und viele Besucher.

Dreitägiges Volksfest ab Samstag wieder in der lippischen Gemeinde – Stargast Anna-Maria Zimmermann am Montag

Der offizielle Startschuss zum 228. Schlänger Markt fällt am Samstag, 29. Oktober, mit dem traditionellen Lampion-Umzug der Kinder, der um 17.30 Uhr am Bürgerhaus seinen Anfang nimmt. Als Belohnung warten kleine Geschenke auf die Teilnehmer. Ab 20 Uhr gibt es Live-Musik auf der großen Bühne an der Volksbank. Es spielt die Gruppe „Dikk Dynamite and the Crackers“.

Weitere Veranstaltungshöhepunkte am Sonntag, 30. Oktober, sind: der Kinderflohmarkt (ab 10.30 Uhr), das traditionelle Kettcar-Rennen (ab 14.30 Uhr) sowie die Vergabe des Umwelt- und Klimaschutzpreises (gegen15 Uhr).

Pünktlich zur Kaffeezeit öffnet das Dorf-Café seine Pforten. Und im Dorfmuseum ist die Ausstellung „Kochgeheimnisse - früher und heute“ zu sehen. Für beste Live-Musik sorgen die „Vantasten“ (17 Uhr) sowie die Gruppe „Du, ich und wir“ (19 Uhr).

Am dritten und letzten Markttag warten ab 11 Uhr verschiedene Spaßwettbewerbe auf die Besucher. Stargast des Abends ist Schlagerstar Anna-Maria Zimmermann (20.30 Uhr).