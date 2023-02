Verein wartet sehnsüchtig auf Sportanlage in Schlangen-Oesterholz

Besonders im Fokus stand in der Ansprache des ersten Vorsitzenden Reinhard Richter der geplante Sportanlagenneubau in Schlangen-Oesterholz. Hier laufen im Moment Ausschreibungen der Ingenieursleistungen, wobei in den nächsten Wochen Ergebnisse erwartet werden, teilte Richter mit: „Ich habe die Hoffnung, dass bis Mitte des Jahres die Baugenehmigung eingeholt und mit der Ausschreibung von ersten Arbeiten begonnen werden kann. Besonders wichtig ist es mir, dass dabei auch die Nachbarn unserer Sportanlage in Planungen einbezogen werden.“

