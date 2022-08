VfL Schlangen landet dreimal auf Platz eins

Grazile Bewegungen, eindrucksvolle Choreographien und schöne Kostüme konnten die Besucher des Landesentscheides Westfalen von Turn- und Jugendgruppen in der Rennekamphalle bestaunen, die sich für das Bundesfinale in Berlin qualifizieren wollten. Der VfL Schlangen richtete das Turnier schon im Jahr 2018 aus und freute sich wieder über viel Andrang und insgesamt 27 Teams, welche die Punktrichter überzeugen wollten.

Den ganzen Tag über wurde in der Halle geturnt und getanzt, wobei neben diesen beiden Hauptdisziplinen zudem auf dem Sportplatz gelaufen, geworfen und gesprungen wurde. Auch Singen stand für einige Gruppen auf dem Programm. Es wurden Entscheidungen im Turnergruppenwettkampf, der Turnergruppenmeisterschaft und dem Kindergruppenwettkampf getroffen. In der vollbesetzten Halle machten die Zuschauer Stimmung und feuerten die Turner an, welchen man die Freude an den Vorführungen vor Publikum nach der langen Corona-Pause sichtlich anmerken konnte. Flickflacks, Saltos und energiegeladene Tänze sorgten für staunende Gesichter im Publikum.

Der gastgebende VfL Schlangen nahm mit den vier Teams Funky Snakes (6 bis 10 Jahre), Dancing Snakes (10 bis 14 Jahre), Crazy Snakes (12 bis 16 Jahre) und Snake Town Girls (Erwachsene) in den unterschiedlichen Altersklassen an den Wettbewerben teil. Die Schlänger konnten sich am Ende über drei erste Plätze (Funky Snakes, Crazy Snakes und Snake Town Girls) sowie einen zweiten Platz (Dancing Snakes) freuen.

Die Mannschaften waren mit der Organisation des Veranstalters sehr zufrieden, was auch die Leiterin der Turnabteilung des VfL Schlangen, Diana Solle freute: „Es war ein sehr gelungener und erfolgreicher Tag für uns. Die intensive Vorbereitung hat sich in der Organisation und auch bei den Wettkämpfern gelohnt.“

Zusätzlich zu den Wettbewerben traten vor der Siegerehrung noch zwei TUJU-Gruppen auf. Dies sind Showturngruppen, die das Publikum mit ihrer Vorführung mitreißen und dabei besonders kreative Geschichten erzählen wollen.

Diese Auftritte stellten einen stimmungsvollen und gleichzeitig würdigen Abschluss am Ende eines langen Tages dar, der den Teilnehmern mit Sicherheit noch lange im Gedächtnis bleiben wird.