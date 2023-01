Auf der Spur des japanischen Fast Food

„Die vergangenen zwei Jahre waren schon besonders. Die Corona-Pandemie hat eine Zäsur gebracht“, sagt Christiane Purrmann von der VHS. Und auch aktuell sind die Anmeldezahlen eher zurückhaltend. Seit dem 16. Dezember sind die VHS-Angebote im Internet freigeschaltet, das Heft mit dem Semesterprogramm liegt seit mehreren Tagen bei den bekannten Stellen aus. Offizieller Semesterbeginn ist am Montag, 6. Februar.

Acht Kursangebote werden vor Ort in Schlangen durchgeführt. Das ist im Vergleich zu der Gesamtzahl im Semesterprogramm wenig, Christiane Purrmann sagt aber: „Wir können durchaus weitere Angebote nach Schlangen holen, vorausgesetzt, es besteht genügend Bedarf.“ Wer einen Kurswunsch hat, kann diesen an die E-Mail-Adresse [email protected] senden. Die VHS freue sich über neue Vorschläge, so Purrmann. Aber natürlich gebe es auch Schlänger, die zum Beispiel nach Horn-Bad Meinberg, Detmold oder Lemgo fahren, um an Kursen teilzunehmen.

Das Semesterprogramm weist zahlreiche Angebote im Bereich Politik und Gesellschaft aus, die laut Purrmann auch im Trend liegen. Es gibt die beliebten Sprachkurse wie Niederländisch für den Urlaub, kreative Angebote wie Kalligrafie und Schmuckdesign, Bewegungsangebote wie den schottischen Country Dance und natürlich EDV-Kurse zur Weiterbildung. Neue Impulse finden sich im Semester aber auch: Mit der Reihe „After Work Impulse“ erfahren Interessierte einen Einstieg in Instagram, You Tube oder TikTok und lernen, die eigene Merkfähigkeit zu optimieren. Und: Ein DJ-Workshop vermittelt die Kunst des Beatmatchings.

Und dies sind die Kurse, die vor Ort in Schlangen durchgeführt werden: Let´s Enjoy English, Auffrischungskurs, Mittwoch, 8. Februar, 20.45 Uhr; Französisch wiederholen, aktivieren, kommunizieren A1/A2, Mittwoch, 8. Februar, 17.30 bis 19 Uhr; Italienisch mit guten Grundkenntnissen, A2.5, Donnerstag, 9. Februar, 18.30 bis 20 Uhr; Tai Chi Chuam Basic - Yang Stil, Dienstag, 7. März, 19.15 bis 20.45 Uhr; Qi Gong - Yi Jin Jing, Dienstag, 7. März, 18 bis 19.15 Uhr; Ein Abend für die Literatur, Dienstag, 14. März, 19 bis 21.15 Uhr; Excel - Einstieg - Intensivkurs, Freitag, 17. März, 16.30 bis 19.45 Uhr; Internationale Küche - Japanisches Fast Food Ramen und Gyoza, Samstag, 18. März, 10 bis 13.45 Uhr; Französisch wiederholen, aktivieren, kommunizieren A1/A2, Mittwoch, 19. April, 17.30 bis 19 Uhr.

Weitere Informationen und Anmeldungen sind möglich unter Telefon 05231/977-8010 oder im Internet unter www.vhs-detmold-lemgo.de. Ansprechpartnerin der VHS im Rathaus in Schlangen ist Iris Schröder, Telefon 05252/981-101.