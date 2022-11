Von Angesicht zu Angesicht

„Isolde Frepoli ist eine Künstlerin, die sich der Portraitskulptur verschrieben hat. Ihr jahrzehntelanges Schaffen hat vor allem zahlreiche Büsten und Ganzfiguren hervorgebracht“, sagt Michael Zelle, Leiter des Lippischen Landesmuseums in Detmold. Das Museum würdigt das Werk der Künstlerin aus Schlangen zurzeit mit der Sonderausstellung „Face to Face“, die noch bis zum 7. Januar zu sehen sein wird.

Für Isolde Frepoli ist es eine weitere umfangreiche Ausstellung in Lippe, nachdem etliche Werke von ihr im vergangenen Jahr unter dem Titel „Begegnungen“ im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake in Lemgo zu sehen waren. Und das mit beachtlichem Erfolg: die Ausstellung wurde wegen des großen Interesses verlängert.

Isolde Frepoli wuchs in Rom auf und übersiedelte nach dem Abitur nach Deutschland. Seit 1993 lebt sie in Schlangen. Sie studierte an der Akademie der Bildenden Künste München und war zwischen 1987 und 1989 erst Meisterschülerin, dann Assistentin bei Professor Erich Koch. Seit 190 arbeitet sie als freischaffende Bildhauerin.

„Vor 20 Jahren konnte ich schon einmal hier im Landesmuseum ausstellen“, erinnert sich Isolde Frepoli. Damals waren ausschließlich Büsten aus Terrakota zu sehen. Jetzt sind auch Ganzfiguren ausgestellt. Wie zum Beispiel "Rahel", 1,74 Meter groß, aus Steinguss und im Jahr 2008 von Frepoli geschaffen. Oder das "Mädchen mit türkis Kleid" aus Alabastergips und Zellstoff, 1,58 Meter hoch aus dem Jahr 2014.

Das älteste Werk in der Ausstellung: Afrikanisches Baby mit Hut, entstanden 1998. Foto: Uwe Hellberg

„Die Bildhauerei ist leider ein Stiefkind der Kunst“, bedauert Frepoli. Sie sei nicht Teil des klassischen Ausstellungsbetriebes. Im Lippischen Landesmuseum herrscht jedenfalls Freude darüber, die 20 Werke der Schlänger Künstlerin zeigen zu können. Michael Zelle: „Die faszinierenden Skulpturen von Isolde Frepoli stellen eine Verbindung zwischen Alter Kunst und unserer Gegenwart her und passen daher im Rahmen der Sonderausstellung hervorragend in den reichen Kanon der Sammlungen des Lippischen Landesmuseums.“ Andrea Wandschneider, frühere Leiterin der Städtischen Galerie Schloß Neuhaus, stellt im Katalog zur Ausstellung fest: „Seit nunmehr drei Jahrzehnten arbeitet Isolde Frepoli frei von jeglicher Orientierung am Mainstream des Kunstmarktes und kompromisslos ihren künstlerischen Absichten folgend an der Entwicklung ihres figürlichen Oeuvres.“

„Ich widme mich Menschen, die mich faszinieren, die ich im Alltag, zum Beispiel in einer U-Bahn, sehe“, erläutert Isolde Frepoli. So komme es „Face to Face“ in der Ausstellung zum Austausch mit dem Betrachter. Aber den könne man auch als Dialog begreifen. Wer betrachtet hier wen?

20 Werke von Isolde Frepoli füllen den großen Ausstellungsraum im Lippischen Landesmuseum. Foto: Uwe Hellberg

Den Titel des Ausstellungskataloges ziert das Portrait von "Lena", eine Jugendfreundin der Künslerin. Sie ist im Ausstellungsraum gleich neben „Luca“, dem Sohn Frepolis zu sehen. Der Aufbau der Ausstellung sei schwierig gewesen, sagt Frepoli. Es sei genau zu überlegen, wie der Ausstellungsraum „bespielt“ werde. Das scheint aber gelungen zu sein. Frepoli: „Es gab schon etliche positive Reaktionen von Besuchern.“

Die durch die Corona-Pandemie bestimmten vergangenen zwei Jahre hat die Künstlerin aus Schlangen nach eigenen Angaben gut nutzen können. „Es gab viel Ruhe, um konzentriert arbeiten zu können“, sagt sie. Und so wirft die nächste Ausstellung Frepolis bereits ihren Schatten voraus: Ende Januar zeigt sie Werke in der Galerien Frank Schlag in Essen.

Nähere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.isoldefrepoli.de und unter www.lippisches-landesmuseum.de