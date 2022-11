Von der Arbeitsunfähigkeit in den Traumjob

Das gelang der Schlängerin mit Unterstützung der Agentur für Arbeit Detmold und der FAW (Fortbildungsakademie der Wirtschaft). „Und für diese tolle Unterstützung möchte ich ein ganz dickes Dankeschön loswerden“, sagt sie. Und gleichzeitig möchte sie mit ihrer Geschichte anderen Mut machen, in schwierigen Situationen nicht aufzugeben.

Stephanie Wilk ist eine positive, fröhliche Frau. Doch das war nicht immer so. Eine lange Leidenszeit mit Depressionen und seit 2019 ständigen Schmerzen, hervorgerufen durch Bandscheibenvorfälle, hatte ihr den Optimismus genommen. Sie wurde arbeitsunfähig. Als dann ihr Lebensgefährte tödlich verunglückt, ist die Mutter eines Sohnes körperlich und emotional mit der Situation überfordert. Zur Trauer kommt Existenzangst.

„In meinen alten Bürojob konnte ich nicht mehr zurück. Eine ausschließlich sitzende Tätigkeit? Unmöglich!“, erzählt die gelernte Kauffrau im Groß- und Außenhandel. Ein Gutachten bescheinigt ihr, dass sie arbeiten kann, aber eben nicht in ihrem erlernten Beruf.

„Frau Wilk hat verschiedenste Angebote von uns erhalten und sie auch angenommen“, erinnert sich Melanie Baumanns, zuständige Arbeitsvermittlerin der Detmolder Arbeitsagentur. „Wir haben die Berufsberatung im Erwerbsleben eingeschaltet, ebenso den ärztlichen Dienst und den berufspsychologischen Service, um auszuloten, welche Tätigkeit für Frau Wilk in Frage kommt und in welchem Umfang.“

Die Arbeitsvermittlerin verwies ihre Kundin zur Orientierung und Erprobung an die Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW), wo sie an der Maßnahme LAV – Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden – teilnahm, finanziert von der Agentur für Arbeit. Bei der Maßnahme ging es für Stephanie Wilk darum, sich in Praktika auszuprobieren und neue Erfahrungen zu sammeln.

Ines Richter ist seit 2019 als pädagogische Mitarbeiterin der FAW am Standort Detmold für die Maßnahme LAV zuständig. Die 49-Jährige erinnert sich gut an Stephanie Wilk und ihre starke Motivation. Immer hilfsbereit, lustig und sehr ehrgeizig, beschreibt sie die Teilnehmerin.

Nach der Auswertung einer Potenzialanalyse und einer Berufsorientierung wurden die Praktikumsstellen ausgewählt. „Frau Wilk war im Rahmen der Erprobung zuerst in einer Zahnarztpraxis. Sie hat fünf Tage durchgehalten, aber schnell gemerkt, dass das nichts für sie ist und war am Boden zerstört.“

Stephanie Wilk arbeitet in der Patientenaufnahme der Reha-Klinik. Foto: Agentur für Arbeit

Dann kam die Mediclin-Rose Klinik in Horn-Bad Meinberg ins Spiel. Auch hier hat Stephanie Wilk hineingeschnuppert und sich dort auf eine Stelle an der Rezeption beworben. Allerdings war die auf 18 Stunden begrenzt, was ihr zu wenig war. Doch mit ihrer offenen, kommunikativen Art und ihrer Motivation hat sie dort überzeugt und so hat man ihr eine andere, gerade neu geschaffene Position angeboten. Seit Mai arbeitet Stephanie Wilk in der Patientenaufnahme der Reha-Klinik – und ist glücklich.

„Ich kann gut mit Menschen umgehen und ich bin sehr empathisch. Es macht mir einfach Riesenfreude, den Patienten das Ankommen in der Klinik zu erleichtern, mit ihnen zu reden und ihnen beim Einleben zu helfen. Wir arbeiten zwar nicht pflegerisch, sind aber für den Heilungsprozess nicht unwichtig“, weiß die 46-Jährige um die Bedeutung ihrer Arbeit und ihres Teams. Stephanie Wilk ist sich sicher, sie hat in der Klinik ihren Traumjob gefunden.