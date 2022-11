Vorhang auf für eine besondere Filmreihe

Vorhang auf für eine neue Veranstaltungsreihe: Am kommenden Samstag, 12. November, gibt es ein besonderes Kino-Erlebnis in der Gemeinde Schlangen. Im Jugendzentrum wird der Film „Das geheime Leben der Bäume“ gezeigt. Jeden zweiten Samstag im Monat sind bis März weitere Streifen geplant.

„Das geheime Leben der Bäume“ am Samstag im Jugendzentrum Schlangen

Das Kino-Erlebnis möglich machen die Offene Kinder- und Jugendarbeit Schlangen, die den Raum und die Technik bereitstellt, die Volksbank Schlangen, die die Reihe finanziell unterstützt, und der Verein Lippe im Wandel, dessen Arbeitskreis Nachhaltigkeit die Filmreihe initiiert hat. Die Themen der Filme spiegeln dies entsprechend wider. Sie handeln von der Natur, Umweltinitiativen, Klimaschutz und der Zukunft des Planeten. „Es sind Filme mit Sinn in der dunklen Jahreszeit“, sagt Anika Hendricks von Lippe im Wandel. „Sie sind positiv, sollen motivieren und sie sind für die ganze Familie.“

Den Auftakt macht an diesem Samstag „Das geheime Leben der Bäume“. Der inzwischen einer breiten Öffentlichkeit bekannt gewordene Peter Wohlleben öffnet dem Zuschauer die Augen für die verborgene Welt des Waldes. Der Förster und erfolgreiche Autor setzt sich für eine ökologische wie ökonomische nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes ein. Der Film zeigt ein Porträt Wohllebens. Er wurde in 2020 gedreht und hat eine Länge von 1:41 Stunde.

„Die Welt ist voller Lösungen" heißt der zweite Kinofilm der Reihe am 10. Dezember. Darin reisen der französische Aktivist Cyril Dion und die Schauspielerin Melanie Laurent durch zehn Länder und finden Projekte und Initiativen mit alternativen ökologischen, wirtschaftlichen und demokratischen Ideen. Der im Jahr 2015 entstandene Film hat eine Länge von 1:58 Minuten.

Der erste Film der Reihe im neuen Jahr steht am 14. Januar auf dem Programm. Er trägt den Titel „Alcarràs - Die letzte Ernte“. Erzählt wird die Geschichte der Familie Solé. Sie lebt im Sommer von der Ernte auf ihrer Pfirsichplantage in der katalonischen Stadt Alcarrás, doch nachdem der Besitzer des Anwesens stirbt, will dessen Erbe das Land verkaufen. Der zweistündige Kinofilm, jüngst erst mit einem Preis ausgezeichnet, hat die FSK-Altersempfehlung von sechs Jahren.

Eine der größten strukturellen Veränderungen und Herausforderungen steht im Fokus des Films am 11. Februar: die Energiewende. „Power to Change - Die Energie Rebellion“ lautet der Titel. Der Film dauert 1:34 Minuten.

Den Abschluss der Kino-Reihe bildet der Streifen „Guardins of the Earth“ am 11. März. Er stellt und beantwortet die Frage, wie jene Menschen zu betrachten sind, die über die Zukunft dieses Planeten entscheiden. Wer ist Superheld, wer Superschurke?

Für den Kino-Besuch wird kein Eintritt erhoben, Spenden sind willkommen. Filmstart ist an allen Samstagen um 19 Uhr im Jugendzentrum, Rosenstraße 15. Nach Filmende ist noch Zeit für Gespräche und einen Ausklang.