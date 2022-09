„Wäldchen darf nicht abgeholzt werden“

Schlangen

Mit großer Einmütigkeit hat der Schlänger Rat einen Vorschlag des Arbeitskreises Sportstätten für den Standort einer neuen Sporthalle am Donnerstagabend als ungeeignet zurückgewiesen. Dafür müsste das „Wäldchen am Rennekamp“ angetastet werden. Das komme nicht in Betracht, es müsse ein anderer Standort gefunden werden. Darüber soll in Kürze in den Fachausschüssen beraten werden.

Von Uwe Hellberg