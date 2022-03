Willkommensaktion in Schlangen für ukrainische Flüchtlinge

„Wir wollen den Frauen und Kindern, die vor dem Krieg in ihrem Heimatland fliehen mussten, eine Möglichkeit bieten, für sich selbst etwas Gutes zu tun“, sind sich Claudia Heinemann und Martin Hanke von der Werbegemeinschaft einig. Die Werbegemeinschaft stellt Gutscheine zur Verfügung, die bei der Buchhandlung Nicolibri, Golden Cut, Chaarisma, Parfümerie Melanie Fricke und Spielwaren Benkelberg eingelöst werden können. Den Wert von 20 Euro hat die Volksbank Schlangen auf 30 Euro aufgestockt. „Diese Aktion ist eine super Idee“, so Bankvorstand Iris Brockmeier.

Wer einen der kostenlosen Gutscheine nutzen will, wird gebeten, sich bei der Gemeinde Schlangen zu melden unter Telefon 05252/981-130 oder per E-Mail an ukraine@gemeinde-schlangen.de.

