„Zukunft Kohlstädt“ will beim Dorfwettbewerb überzeugen

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. „Die Bewertungskommission kann kommen“, sagt Manfred Richts vom Team „Zukunft Kohlstädt“. Am kommenden Freitag, 3. Juni, wird sich entscheiden, ob der kleine idyllische Schlänger Ortsteil die Jury des Kreises Lippe überzeugen kann. Bereits am Nachmittag des Tages steht dann fest, wie Kohlstädt beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ abgeschnitten hat. Einzelheiten des Besuchsprogramm liegen jetzt

Lipper Jury soll am 3. Juni Vielfalt und Lebendigkeit des Schlänger Ortsteiles kennenlernen

Eine besonders schöne Visitenkarte des Ortsteils Kohlstädt, der am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilnimmt: die Starken Mühle. Im Bild (von links): Eigentümer Arnold Bludau sowie Heinz Kriete und Manfred Richts vom Team „Zukunft Kohlstädt“.

Wenn die Fachjury am 3. Juni Kohlstädt besucht, liegt bereits ein umfangreiches Besuchs- und Besichtigungsprogramm hinter ihr, das am 23. Mai in Kalldorf begonnen hat. Insgesamt 23 lippische Dörfer versuchen, sich von ihrer besten Seite zu präsentieren. Kohlstädt ist die letzte Station der Rundreise durch Lippe.