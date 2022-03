Lage

Elena Kornejeva jongliert mit vier übervollen Töpfen. Es ist eine Herausforderung, auf einem kleinen Herd für fast 50 Menschen zu kochen. Aber keine Herausforderung, über die die Köchin auch nur ein Wort verlieren würde. Sie ist einfach nur froh, nach zwei Wochen Flucht in Sicherheit zu sein – zusammen mit 33 Mädchen und Jungen und ihren Betreuerinnen und Betreuern, die es aus einem Kinderheim in Mariupol mit Privatautos in den Westen geschafft haben.

Von Christian Althoff