„Unser Dorf hat Zukunft“: Kohlstädt begrüßt Jury am 3. Juni

„Herzlich willkommen“ heißt es am Freitag, 3. Juni, wenn die Bewertungskommission des Kreiswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ den Schlänger Ortsteil Kohlstädt besichtigt. Noch am selben Tag werden die Sieger in Detmold bekannt

Die Bereisung der Bewertungskommission startet am kommenden Montag, 23. Mai, um 8.30 Uhr im Kalletaler Ortsteil Kalldorf. Zehn Städte und Gemeinden des Kreises Lippe sind mit 23 Dörfern dem Aufruf von Landrat Dr. Axel Lehmann gefolgt und haben sich zum 38. Dorfwettbewerb angemeldet. An insgesamt acht Tagen werden die teilnehmenden Dörfer nacheinander von der Bewertungskommission besucht, der Abschluss der Bereisung ist am Freitag, 3. Juni, in Kohlstädt.