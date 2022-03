Vier Kinder bei Gasaustritt in Bad Salzuflen verletzt

Feuerwehr evakuiert Mehrfamilienhaus in der Innenstadt - sechs Menschen im Krankenhaus

Bad Salzuflen

Bei einem Gasunfall in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt von Bad Salzuflen sind am Mittwochmorgen sechs Menschen - darunter vier Kinder - verletzt worden. Die Feuerwehr musste das Gebäude evakieren.