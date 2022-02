Windpark an der Gauseköte in Lippe: Westfalenwind widerspricht Militär

Frist zur Stellungnahme endet am 17. März – Paderborner Unternehmen hofft auf Lösung

Schlangen/Paderborn/Detmold

Das Paderborner Unternehmen Westfalenwind, das einen Windpark an der Gauseköte betreiben will, wird den Einwänden des Militärs zur Errichtung dieser Anlagen widersprechen. Das erklärte Geschäftsführer Jan Lackmann am Freitag im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT.

Von Uwe Hellberg