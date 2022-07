Zehn Jahre Städte-Partnerschaft zwischen Schlangen und Stezyca

Der Tag der Abfahrt Richtung Stezyca hatte für die Schlänger Delegation bereits um fünf Uhr in der Frühe begonnen. Bis zum Zielort in Polen war eine Strecke von immerhin 950 Kilometern zurückzulegen. „Das Wetter zeigte sich von seiner freundlichen Seite. Und die Fahrt verlief angenehm und problemlos“, erinnert sich Püster im Gespräch mit dieser Zeitung.

Das erste Ziel Szymbark, einer von 17 Ortsteilen der Stadt Stezyca, wurde gegen 16.30 Uhr erreicht. Hier wartete bereits ein Empfangskomitee auf die Gäste aus Deutschland - allen voran Ortsvorsteher Andrzej Marian Mlynski. In Szymbark waren vor etwa 20 Jahren die Weichen für diese deutsch-polnische Städtepartnerschaft gelegt worden.

2011 wurden die Urkunden unterschrieben

Und das kam so: Das Ehepaar Franz und Maria von Prondzinski war damals von Szymbark in das ebenso beschauliche Kohlstädt im Lipperland gezogen. Die Verbindung zur früheren Heimat aber riss nie ab. Im Gegenteil: Durch Berichte der Eheleute von Prondzinski wuchs auch in der Sennegemeinde das Interesse an dem kleinen polnischen Ort. Am Ende entschieden sich die Ratsvertretungen von Schlangen und Stezyca, gemeinsam eine Städtepartnerschaft einzugehen. Im Juli 2011 wurden die Urkunden unterschrieben.

Ein wichtiger Wegbereiter der Partnerschaft war der frühere Bürgermeister Ulrich Knorr. Auch sein Nachfolger Marcus Püster stellte früh klar, dass er die guten Kontakte nach Polen weiter ausbauen wolle. Ein lange geplanter Besuch scheiterte aber immer wieder an unterschiedlichen Auflagen der Corona-Pandemie. Im Frühjahr 2021 kam es zumindest zu einem ersten Gespräch per Videokonferenz.

Nun also war es endlich so weit. Nach der Begrüßung im kleinen privaten Kreis wartete ein umfangreiches Besuchsprogramm auf die Schlänger Gäste. Der darauffolgende Samstag begann mit einem ersten offiziellen Termin im neuen Rathaus von Stezyca. Bei dem Empfang lernte Püster seinen polnischen Amtskollegen Tomasz Brzoskowski erstmals persönlich kennen. Als Gastgeschenk hatte der Schlänger Bürgermeister eine stählerne Nachbildung des Hermannsdenkmals (1,50 Meter groß) mitgebracht. Sein polnischer Gastgeber revanchierte sich mit einer hübsch gearbeiteten Plakette zum zehnjährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft.

Beide Kommunen haben jeweils etwa 10.000 Einwohner

Stezyca und Schlangen haben vieles gemeinsam - auch das machte der dreitägige Besuch deutlich. Beide Kommunen haben nicht nur jeweils etwa 10.000 Einwohner insgesamt, sondern planen auch Großes für die Zukunft. Zum Beispiel in Sachen Sport. So ist in Stezyca gerade erst eine neue Sportschule mit dem Schwerpunkt Volleyball eröffnet worden.

Wie der polnische Bürgermeister nicht ohne Stolz betonte, wächst seine Stadt pro Jahr um etwa 300 Einwohner. Zuzüge aus der benachbarten Hafenstadt Danzig befördern diese Entwicklung nachhaltig. Das machte unter anderem den Bau einer neuen Grundschule (erste bis achte Klasse) erforderlich.

Sportlich wie attraktiv will sich bekanntlich auch die Sennegemeinde präsentieren. Aktuell arbeitet die Kommune an einem umfangreichen wie ambitionierten Sportstättenkonzept.

Handgearbeitetes Miniatur-Feuerwehrhaus als Gastgeschenk

Wehrführer Ralf Heuwinkel und sein Stellvertreter Dirk Obenhausen waren in einer noch anderen Mission nach Stezyca gekommen: Denn auch die Feuerwehr in Szymbark hätte 2021 ein rundes Jubiläum feiern können. Und zwar das 90-jährige Bestehen. Die Feierlichkeiten mussten aber ebenfalls wegen Corona abgesagt werden. Aufgeschoben ist bekanntlich aber nicht aufgehoben. Und so nutzte die Schlänger Wehrführung die Reise im Juli, um den Kollegen aus Szymbark nachträglich zu gratulieren. Als Gastgeschenk hatten sie ein von Feuerwehrkamerad Joachim Struck handgearbeitetes Miniatur-Feuerwehrhaus mitgebracht.

Zum Abschluss der dreitägigen Reise besuchten die Gäste aus Schlangen auch das neue Kulturzentrum von Stezyca. Es beherbergt neben einer großen Bibliothek auch einen Kinosaal und eine Bühne für mögliche Theateraufführungen.

Marcus Püster kündigte bei seiner Rückkehr an, „in absehbarer Zeit wieder nach Stezyca fahren zu wollen. Und wenn möglich mit einer großen Besuchergruppe.“