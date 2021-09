Kreis meldet weiteren Corona-Todesfall

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich laut einer Pressemitteilung auf Bünde (114), Herford (264), Hiddenhausen (42), Löhne (168), Rödinghausen (10), Kirchlengern (53), Spenge (36), Enger (37) und Vlotho (88).

Leider gibt es einen weiteren Todesfall zu vermelden, teilt der Kreis Herford weiter mit. Dabei handelt es sich um eine 70-jährige Frau aus Spenge, die an Corona verstorben ist. Sie war ungeimpft, heißt es. Insgesamt gibt es im Kreis Herford 187 Todesfälle, wobei 165 an Corona und 22 mit Corona gestorben sind.

Situation in den Krankenhäusern

Derzeit werden 14 Patienten mit einer COVID-19-Infektion stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt. Insgesamt befinden sich laut dem Kreis Herford derzeit 15 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.

Zwei Patienten werden intensivmedizinisch betreut. Eine davon muss zusätzlich beatmet werden. Eine Anmerkung des Kreises dazu lautet: Da in den Krankenhäusern des Kreises Herford Patienten aus unterschiedlichen Kreisen und Städten der Region behandelt werden, können mitunter die vom Kreis Herford gemeldeten stationären Patientenzahlen von denen der Krankenhäuser abweichen.