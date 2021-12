115 Paare fühlen sich im Mühlenkreis wohl

Den Störchen gefällt es zunehmend gut im Kreis Minden-Lübbecke. Richtig was los ist zum Beispiel hier im Horst Hartum II Kopfpappel.

Und in der Tat: Wie aus seinem Jahresbericht für 2021 hervorgeht, hat sich die Zahl der Horstpaare, die sich hier heimisch fühlen, gegenüber dem Vorjahr noch einmal erhöht – um 23 auf jetzt 115. Das ist ein Zuwachs von sage und schreibe 25 Prozent. 228 Jungvögel kamen zur Welt, was einem Plus von 16 Prozent entspricht.