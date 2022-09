140 neue Corona-Infektionen im Kreis Minden-Lübbecke

Der Kreis Minden-Lübbecke hat am Freitag 140 neue Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz lag bei 425,4 (-1,3). Im Vergleich: Der Inzidenzwert für NRW lag am Freitag bei 288,1.

Inzidenzwerte in den Kommunen sinken

Der Kreis Minden-Lübbecke hat am Freitag 140 neue Corona-Infektionen gemeldet.

So sehen die Neuinfektionszahlen in den Städten und Gemeinden des Mühlenkreises aus (in Klammern die Inzidenzwerte):

Bad Oeynhausen 22 (385,3),

Espelkamp 9 (368,8),

Hille 6 (377,2),

Hüllhorst 4 (482,7),

Lübbecke 4 (379,3),

Minden 38 (411,8),

Petershagen 23 (411,3),

Porta Westfalica 14 (327,4),

Preußisch Oldendorf 6 (302,4),

Rahden 7 (441,4),

Stemwede 7 (536,6).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke, Bad Oeynhausen und Rahden werden 24 positiv getestete Patienten behandelt. Zwei Patienten müssen auf den Intensivstationen des Universitätsklinikums Minden und des Krankenhauses Lübbecke behandelt werden.

Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden derzeit vier Patienten versorgt. Kein Patient befindet sich auf der Intensivstation.