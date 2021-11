150 Mitarbeiter wollen Leben retten

Lübbecke/Espelkamp

Ein Blutspendemobil in der Merkur-Allee in Espelkamp, eins in der Paul-Gauselmann-Straße und ein weiteres in der Borsigstraße in Lübbecke: Auch in diesem Jahr hat die Gauselmann-Gruppe in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst West des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) eine große Blutspendeaktion organisiert und Blutspendemobile am Firmenhauptsitz in Espelkamp sowie in Lübbecke platziert.