Der Kreis Minden-Lübbecke hat am Donnerstag einen Corona-Wocheninzidenzwert von 419,0 (-21,9) gemeldet. Zum Vergleich: Für ganz Nordrhein-Westfalen registrierte das Landeszentrum Gesundheit einen Wert von 327,1 (-25,8). Neu registriert wurden im Kreisgebiet am Donnerstag 172 Corona-Infektionen (Vortag 194).

Hier die Neuinfektionen (Inzidenzwerte in Klammern) für die einzelnen Kommunen:

Bad Oeynhausen 23 (290,5),

Espelkamp 21 (417,4),

Hille 8 (507,2),

Hüllhorst 9 (421,4),

Lübbecke 12 (504,4),

Minden 42 (375,0),

Petershagen 16 (447,2),

Porta Westfalica 12 (363,8),

Preußisch Oldendorf 9 (400,5),

Rahden 11 (493,4),

Stemwede 9 (490,6).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke und Bad Oeynhausen werden 22 positiv getestete Patienten behandelt, davon eine Person auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Eine Person wird künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen werden acht Patienten versorgt, fünf Patienten davon auf der Intensivstation.