21. Poetische Quellen in Bad Oeynhausen: Ein Preisträger und vier Buchpremieren

Neue Literatur mit dem Schwerpunkt Europa an fünf Veranstaltungstagen

Bad Oeynhausen

Das Motto des diesjährigen Literaturfestes Poetische Quellen lautet „Mut zum Unmöglichen“. Diesen Mut hat Michael Scholz, künstlerischer Leiter des Festes, in den vergangenen zwei Jahren bewiesen. Er schaffte es, das Fest so zu gestalten, dass es auch in Pandemiezeiten stattfinden konnte.

Von Andrea Berning