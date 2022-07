Der Kreis Minden-Lübbecke hat am Freitag eine Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen von 807,4 (+7,4) gemeldet. Es wurden 299 Neuinfektionen kreisweit registriert.

In den Kommunen gab es diese neuen Infektionszahlen:

Bad Oeynhausen 49,

Espelkamp 26,

Hille 20,

Hüllhorst 17,

Lübbecke 16,

Minden 63,

Petershagen 28,

Porta Westfalica 29,

Preußisch Oldendorf 19,

Rahden 20,

Stemwede 12.

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Rahden, Lübbecke, Bad Oeynhausen und Minden werden 45 positiv getestete Patienten behandelt, vier von ihnen liegen auf den Intensivstationen des Johannes-Wesling-Klinikums in Minden. Ein Patient wird invasiv beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum, Bad Oeynhausen, werden derzeit zehn Patienten versorgt, zwei Patienten befinden sich auf der Intensivstation.