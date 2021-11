40 Euro Zuschuss für das Katzenwohl

Rahden

Über einen Antrag der SPD-Fraktion hat am Donnerstag der Rat der Stadt Rahden entscheiden. Die Sozialdemokraten hatten gefordert , dass für freilaufende Katzen in der Kernstadt und allen Außenortschaften eine Kastrations- und Kennzeichnungspflichteingeführt wird. Die Verwaltung solle damit beauftragt werden, hierzu eine Verordnung zu erstellen. Zudem solle die Kommune die entsprechenden Tierarzt-Kosten bei herrenlosen Katzen übernehmen, so lautete der Kernantrag der SPD.

Von Michael Nichau