514 weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat der Kreis Minden-Lübbecke am Donnerstag registriert. Die Wocheninzidenz liegt nun bei 899,9 (-11,0).

Der Kreis Minden-Lübbecke hat am Donnerstag 514 neue Corona-Infektionen gemeldet.

Hier die Neuinfektionen in den Städten und Gemeinden (Inzidenzen in Klammern):

Bad Oeynhausen 84 (840,6),

Espelkamp 43 (664,6),

Hille 24 (890,9),

Hüllhorst 19 (1088,0),

Lübbecke 52 (840,7),

Minden 101 (867,7),

Petershagen 32 (874,4),

Porta Westfalica 67 (1287,3),

Preußisch Oldendorf 15 (776,4),

Rahden 55 (1454,2),

Stemwede 22 (797,2).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke, Bad Oeynhausen und Rahden werden 34 positiv getestete Patienten behandelt. Eine Person muss auf der Intensivstation behandelt werden. Im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen werden derzeit neun Patienten versorgt, zwei auf der Intensivstation.