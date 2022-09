55 Bürger spenden Blut in Stemweder Moschee

Einige waren angemeldet, andere hatten sich spontan für die gute Tat entschieden. Ulrich Hegerfeld gab sein Blut zum 50., Anja Wagenfeld spendete bereits zum 75. Mal. Sowohl das Team vom Blutspendedienst, die Mitarbeiter vom DRK Stemwede und natürlich die Blutspender freuten sich auf das leckere Essen nach der Spende.

Die Helferinnen Jale und Demet Taş sowie Hülya Köle vom der Türkisch-islamischen Gemeinde Stemwede bereiten für jeden eine türkische Pizza (Lahmacun) zu, die sehr gerne gegessen wurde.

Unter anderem gab es für die Blutspender Rindsbratwürste. Foto: DRK-Ortsverein Stemwede

Dazu gab es noch Rindsbratwurst, Wassermelone und das eine oder andere Gespräch. Für manche war es der erste Besuch in einer Moschee.

Sie gab ihre 75. Blutspende: Anja Wagenfeld. Foto: DRK-Ortsverein Stemwede

Yahya Taş, Ahmet Aktan und Ömer Taş führten gerne durch die Räumlichkeiten und beantworteten so manche Frage. Und am Ende stand fest: „Blutspenden in der Moschee sollten wir auf jeden Fall wiederholen“, so Yahya Taş.