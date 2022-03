62 Ukrainer im Berghotel „Lutternsche Egge“ in Bad Oeynhausen – Inhaber Sergej Löwen schließt Betrieb zugunsten von Geflüchteten

Im ehemaligen Jugendheim „Luttersche Egge“ in Volmerdingsen sind derzeit 62 geflüchtete Ukrainer untergebracht.

Schon wenige Tage nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine stand für ihn fest: Ich muss helfen. Bereits am 7. März hat der Bad Oeynhausener die ersten Geflüchteten aus der Ukraine in seinem Berghotel untergebracht.