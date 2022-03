65 Beschicker laden zum Bummel

Frühjahrsmarkt am ersten April-Wochenende in Bad Oeynhausen - verkaufsoffener Sonntag

Bad Oeynhausen

Durch die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Landes, die seit Freitag in Kraft ist, haben die Veranstalter des diesjährigen Frühjahrmarktes nun Planungssicherheit. An zwei Tagen sollen 65 lokale und überregionale Beschicker zahlreiche Besucher in die Innenstadt locken. „Dann hoffentlich auch bei bestem Wetter“, sagt Beate Krämer, Geschäftsführerin der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH.

Von Louis Ruthe