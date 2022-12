680 Kinderwünsche gehen in Erfüllung

Viele Kinder durften im Vorfeld dazu Wunschzettel ausfüllen. Privatpersonen und Unternehmer gaben in der Folge 680 Pakete ab, die nun an das Bad Oeynhausener Ronald McDonald-Haus, die Frauenberatungsstelle Nadeshda in Herford, die Diakonie-Stiftung Salem in Minden und den Förderverein „Bünder für Bünder - Hilfe in Not e.V.“ gehen. Sie verteilen die Geschenke dann an die bedürftigen Familien weiter.

