Lübbecke/Minden

Das Gesundheitsamt des Kreises hat am Freitag erneut mehr aktive Coronafälle gemeldet als am Vortag. Die Zahl belief sich kreisweit auf 27.506 Fälle, das sind 991 mehr als am Vortag. In allen Kommunen sind am Freitag die Infektionszahlen deutlich angestiegen. Die Inzidenz sank auf 1789,4 (-33,2).