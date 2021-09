Abgeordneter über Nacht

Kreis Minden-Lübbecke

Am Sonntagabend war ein enttäuschter Oliver Vogt aus Minden in seine Heimatstadt Espelkamp gefahren, um im Kreise seiner Parteifreunde und Unterstützer das Ende des Wahlkampfs zu begehen. Für eine echte Party war sein persönliches, vor allem aber das CDU-Ergebnis zu schlecht. Doch die Stimmung sollte sich über Nacht ändern: Um genau 4.38 Uhr erhielt Vogt die Nachricht, dass er mit seinem Listenplatz 19 in den Deutschen Bundestag einziehen wird.

Von Friederike Niemeyer