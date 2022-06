Abruszat: „Die Debatte ist entglitten“

Stellungnahme zur Klinikdiskussion: Stemweder Bürgermeister erinnert an Versorgungsauftrag für den Norden

„Die Debatte ist entglitten, keine Frage,“ bewertet Abruszat den aktuellen Stand der Diskussion. Von einem breiten Konsens sei man meilenweit entfernt. Dieser sei aber angesichts einer Investition dieser Größenordnung von fast 600 Millionen Euro für die kommunale Familie von enorm wichtiger Bedeutung. Abruszat meint dabei nicht nur den in der Klinikfrage gespaltenen Kreistag: „Der Chor klingt merklich vielstimmig, selbst innerhalb einzelner Fraktionen.“ Auch Teile der Bevölkerung und einzelne Organisationen in der Region seien in der Klinikfrage skeptisch bis ablehnend und durch die zum Teil heftige Diskussion irritiert.