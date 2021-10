Achim Post gewinnt Rennen gegen Oliver Vogt

Minden/Lübbecke

Lange Wochen des Wahlkampfes finden an diesem Sonntag ein Ende. Konnten die Parteien die Bürger motivieren, ihre Stimmen abzugeben? Wer zieht für den Wahlkreis Minden-Lübbecke I in den Bundestag ein? Verfolgen Sie die Entwicklungen in unserem Newsblog.